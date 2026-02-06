cazul copiilor morți înecați la chirpăr: dgaspc și viceprimarul comunei, se acuză reciproc de dezinformare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu a reacționat după ce viceprimarul comunei Chirpăr a afirmat că instituția ar fi avut cunoștință despre situația familii a căror copii au murit înecați într-un pârâu din Chirpăr.

Prin intermediul unui comunicat oficial, DGASPC Sibiu dezminte aceste declarații, precizând că familia nu se afla în evidențele instituției și nu fusese semnalată ca fiind într-o situație de risc.

Mai mult, secretarul comunei Chirpăr a declarat public într-o intervenție televizată că nicio sesizare nu a fost transmisă către DGASPC Sibiu.

”Nu este adevărat că nu au știut despre situația familiei. Nu este adevărat. Avem asistent comunitar care a verificat copiii la scoală, au mers la ei acasă. De câte ori au avut nevoie, la Primărie au venit pentru că au ajutoare sociale, au copiii la scoală unde au masă caldă. Au bursă socială 300 de lei pe luna, plus bursă trimestrială de 500 de lei. Au putut să se grijească de copii. Au putut să îngrijească copiii pentru că au avut și bani și sprijin din partea primăriei. Copilul care mai este în viață nu este în pericol. Au casă, au tot ce le trebuie. Că nu oferă ei condiții cum ar trebui, nu e vina nimănui. Cum să nu știe DGASPC-ul de ceilalți doi copii decedați înainte de ultima tragedie?”, a declarat viceprimarul Florin Murariu.

Replica DGASPC

“Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu dezminte afirmațiile publice formulate de viceprimarul comunei Chirpăr, potrivit cărora instituția ar fi cunoscut situația familiei, anterior producerii evenimentului.

În mod contrar celor afirmate de viceprimar, în cadrul unei intervenții televizate, secretarul unității administrativ-teritoriale Chirpăr a declarat public că nu a fost transmisă nicio sesizare către DGASPC Sibiu și că instituția nu avea cunoștință despre situația invocată.

La momentul producerii evenimentului, familia în cauză nu se afla în evidențele DGASPC Sibiu și nu fusese semnalată ca fiind într-o situație de risc. DGASPC Sibiu subliniază că responsabilitatea pentru corectitudinea și veridicitatea declarațiilor publice aparține în totalitate autorilor acestora și respinge ferm orice tentativă de transfer a responsabilității instituționale în absența documentelor justificative.” transmite DGASPC Sibiu