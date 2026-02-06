cazul copiilor morți la chirpăr: frățiorul lor, luat în plasament de dgaspc

Frățiorul în vârstă de 3 ani al celor doi copii morți la Chirpăr, după ce au căzut în pârâul din spatele casei, a fost luat în plasament de DGASPC Sibiu. Patru copii au murit în ultimii ani în această familie.

Doi frați, o fetiță de 6 ani și un băiețel de 8 ani, au căzut într-un pârâu din apropierea locuinței la Chirpăr. Micuții ar fi intrat în apă pentru a căuta un papuc, dar nu au mai putut ieși. Cei doi au fost declarați decedați de echipajele medicale venite în sprijinul lor, iar joi au fost înmormântați lângă alți doi frați, care au murit din cauza unei boli. În familia de la Chirpăr a mai rămas un singur copilaș.

Citește și: Declarații sfâșietoare ale părinților copiilor morți: „Încă îi mai bătea inima” / video

„DGASPC Sibiu informează că, în baza unei decizii a instanței, la propunerea specialiștilor instituției noastre, s-a dispus măsură plasamentului în regim de urgenţă, pentru copilul rămas în familie, acesta a fost preluat și se află în siguranță”, informează reprezentanții instituției.

Măsura a fost instituită ca urmare a constatării unor elemente care indicau existența unei situații de risc, fiind necesară intervenția imediată pentru protejarea integrității fizice și emoționale a copilului. Minorul va beneficia de toate serviciile necesare: medicale, psihologice, educaționale, sociale în vederea oferirii unui mediu securizant și favorabil dezvoltării sale armonioase.

Citește și: Cum s-a produs tragedia de la Chirpăr: cei doi frați ar fi intrat în apă să caute un papuc

Citește și: Cazul copiilor morți înecați la Chirpăr: DGASPC și viceprimarul comunei, se acuză reciproc de dezinformare