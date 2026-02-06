cazul femeii care și-a omorât mama pentru avere: încă un complice reținut

Noi detalii ies la iveală în cazul femeii din Sibiu care și-a omorât mama pentru a pune mâna pe averea ei. Se pare că individa a primit ajutor atât de la asistenta din Cisnădie, cât și de la o altă persoană care i-a dat sfaturi pentru omor. Acesta a fost reținută vineri.

UPDATE

Femeia acuzată de complicitate la omor calificat este fosta concubină a lui Adrian Kreiner.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Anchetatorii au transmis că femeia, complice la crimă, are 40 de ani. Ea a îndrumat-o pe fiica ucigașă, i-a oferit sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului.

„În data de 06.02.2026 procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu va dispune reținerea unei persoane de sex feminin în vârstă de 40 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat. Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârșirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta. Astfel, complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinația de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, ușurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormașina și i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât și ulterior săvârșirii faptei de omor calificat”, informează Dan-Octavian Simion, în calitate de purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cauză urmează a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă.

Pe parcursul cercetărilor penale procurorul a beneficiat de sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul I.P.J. Sibiu – Serviciul Investigații Criminale.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, și nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.