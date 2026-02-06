ceață densă în mai multe localități din județul sibiu: s-a emis cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineața, 6 februarie, o atenționare nowcasting de tip COD GALBEN pentru județul Sibiu, din cauza ceții dense.

Avertizarea a fost emisă la ora 5:02 și este valabilă în 6 februarie 2026, între orele 5:15 și 10:00.

Potrivit meteorologilor, ceața va determina vizibilitate redusă, local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, fenomen care poate afecta semnificativ traficul rutier.

Localitățile vizate de atenționare sunt: Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Săliște, Șelimbăr, Ocna Sibiului, Miercurea Sibiului, Slimnic, Racovița, Loamneș, Orlat, Cristian, Șura Mare, Păuca, Șura Mică, Apoldu de Jos și Ludoș.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să folosească luminile de ceață, acolo unde este cazul. De asemenea, pietonii sunt îndemnați să fie atenți la traversarea drumurilor, în special în zonele cu trafic intens.