ciubotaru pune degetul pe rană la fc hermannstadt. ”e vorba de mentalitate”

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru este convins să jucătorii sibieni suferă la mentalitate.

După eșecul de vineri cu FC Argeș, scor 1-3, fundașul de bandă stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru spune că sibienii suferă în special datorită lipsei mentalității de învingător.

”Probabil e o problemă de mentalitate, trebuie să fim puternici, nu e ușor să ieși dintr-o astfel de situație. Nu e vorba că nu avem valoare, e vorba de mentalitate. Trebuie să fim uniți, mai ales după cartonașul roșu primit, trebuia să dăm 10% mai mult ca să scoatem ceva din acest meci. Am vorbit la final despre greșelile făcute, să luăm roșu așa devreme nu e ușor, apoi am luat imediat gol, asta te dezamăgește foarte mult, trebuie să fim puternici mental” a mai afirmat Kevin Ciubotaru.

”Nu mă mai gândesc la transfer”

Kevin a ratat în această iarnă transferul la FCSB, singurul club care venise cu o ofertă concretă. ”Când vine perioada de transferuri se vorbesc multe, asta e viața de fotbalist, eu mă concentrez la ce fac pe teren. Sincer, niciodată nu am luat o decizie de transfer, trebuia să vorbim cu FCSB după sărbători, nu s-a întâmplat. Acum sunt la Sibiu, vreau să scoatem echipa din această zonă, nu mă gândesc la nimic altceva” a spus Kevin Ciubotaru.

FC Hermannstadt rămâne într-o situație delicată, penultima în clasament și tot mai amenințată cu retrogradarea. Sibienii sunt de nerecunoscut în acest sezon, mai ales în jocurile de pe ”Municipal”.