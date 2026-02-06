doi șoferi prinși beți la volan în tălmaciu: unul avea și permisul suspendat

În ultimele 24 de ore, polițiștii din Sibiu au continuat acțiunile pe linia prevenirii și combaterii abaterilor la regimul circulației, constatând 6 infracțiuni rutiere, reținând 15 permise de conducere și retrăgând 44 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, dintre care 44 pentru depășirea vitezei legale și 23 pentru neutilizarea centurii de siguranță, în valoare totală de peste 67.000 de lei.

Două cazuri mai speciale

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tălmaciu au oprit ieri, 5 februarie, ora 08:00, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 58 de ani. Testarea alcoolscopică a indicat 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. În plus, șoferul avea dreptul de a conduce suspendat.

Un alt șofer în vârstă de 54 de ani, din Turnu Roșu, a fost oprit tot ieri, 5 februarie, în jurul orei 19:00, pe DN 7. Testarea alcoolscopică a indicat 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Poliția sibiană reamintește conducătorilor auto să respecte regulile de circulație și să nu conducă sub influența alcoolului, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.