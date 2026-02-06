dorinel munteanu intră cu talpa sus la jucătorii săi: ”nu înțeleg ce e în capul lor”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu a fost foc și pară după eșecul sibienilor de la Mioveni, scor 1-3 cu FC Argeș.

Dorinel Munteanu a suferit a patra înfrângere din șapte jocuri pe banca sibienilor și deocamdată nu găsește soluțiile de redresare, deși conducerea i-a adus șase jucători ceruți de el.

La flash-interviu, antrenorul sibienilor s-a arătat foarte nemulțumit de prestația slabă a elevilor săi, asemănătoare cu cea din meciul precedent, cu Rapid.

”Trebuie să accept situația, eu am crezut că la meciul cu Rapid au avut o zi nefastă. Dar și la Mioveni, chiar dacă am luat roșu, am început jocul timid, fără agresivitate. Nu pot să spun foarte multe despre acest joc. Avem foarte multă treabă și sper ca jucătorii noi să se acomodeze mai repede, până acum foarte puțin au dat pentru echipă. Alături de jucătorii vechi, de mine care sunt responsabil, trebuie să ne trezim, timpul trece și noi nu câștigăm puncte. Ne-am propus șapte puncte din această triplă, dar nu avem decât trei” a subliniat Dorinel Munteanu, care se bucură de susținerea totală a conducerii clubului.

”Cartonașe roșii pe nervozitate, nu înțeleg de ce”

Gafa prostească a lui Karo, asemnătătoare cu multe altele anul trecut ale coegilor săi l-au șocat pe Dorinel Munteanu. ”Nu știu ce e în capul unora dintre ei, dar încerc să intru în mintea lor în zilele următoare și să stau de vorbă cu ei. În situația în care suntem, nu ai voie să faci astfel de faulturi la 40 de metri de poartă, un atac întârziat… S-a mai întâmpat și în meciurile anterioare să luăm cartonașe roșii pe nervozitate, nu înțeleg de ce, echipa este bine din punct de vedere financiar, chiar și la acest meci au avut un bonus de victorie. Probabil nu pot să ducă presiunea, dar voi discuta și cu conducerea, nu se poate așa ceva” a tunat fostul internațional.

”Au fost și alte lucruri care nu mi-au plăcut”

”Neamțul” nu înțelege nici teama cu care elevii săi abordează jocurile. ”Nu înțeleg această teamă dacă o au, este clar că nu avem nicio șansă să ne salvăm. Văd teamă, nervozitate, lași echipa în 10 oameni cu un atac necontrolat, dar au fost și alte lucruri care nu mi-au plăcut, dar le discut cu echipa. În primul rând trebuie să fie sănătoși și să joace cei pe care i-am adus, e ok. Dacă ne trezim repede, vom salva această echipă, a mai punctat Dorinel Munteanu.

Decizia conducerii lui FC Hermannstadt de a miza pe Dorinel Munteanu nu pare că a fost deloc inspirată, mai ales că s-a discutat în decembrie cu o listă mai lungă de antrenori.