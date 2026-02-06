fc hermannstadt în abis: pierde clar și cu fc argeș / video

FC Hermannstadt cedează vineri la Mioveni, 1-3 cu FC Argeș, în etapa a 26-a a Superligii.

Dorinel Munteanu a mers în continuare pe echipa care a evoluat ultimele două etape, în care doar doi dintre jucătorii veniți recent, Florescu și Afalna au fost titulari. Transferat cu o zi înaintea jocului, Politic a început pe banca sibienilor.

FC Hermannstadt a fost susținut la Mioveni de un grup inimos de 20 de suporteri. Începutul de joc a fost echilibrat, ambele echipe s-au tatonat. Sibienii au prima șansă în minutul 16, după un corner, mingea ajunge la Stoica, care întârzie șutul și este blocat.

Primul moment tensionat se petrece în minutul 24, când Rădescu înscrie după ce Bettaieb a recentrat din afara tușei. Arbitrul asistent a arătat că mingea depășise tușa la recentrarea lui Bettaieb, iar VAR i-a susținut decizia.

Prostia lui Karo, decisivă

Prostiile obișnișnuite din anul trecut ale defensivei sunt continuate de cipriotul Karo cu intrare foarte dură și fără logică pe glezna unui argeșean. Chemat la VAR, centralul Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul roșu lui Karo și sibienii au rămas în inferioritate din minutul 29!

Imediat, în minutul 31, Bettaieb deschide scorul cu un șut superb, din unghi greu, după ce se descotorosește ușor de căpitanul Stoica. Imediat, ”Neamțul” face o dublă schimbare și mizează pe Chorbadzhiyski și Zargary, bulgarul fiind la debut.

Fundașul piteștenilor, Tudose trage bine de la 25 de metri, Muțiu salvează cu greu. Apoi, Bettaieb este aproape și el de ”dublă”, dar reia pe lângă. Este 1-0 la pauză pentru piteșteni și Dorinel Munteanu își roade unghiile de nervi.

Bulgarul Ivanov se accidentează în minutul 56. Munteanu mizează pe Politic și Gjorgjievski în ofensivă, în încercarea de a resuscita echipa. Argeșenii nu mai forțează nici ei și îi invită pe sibieni la atac, dar continuă să fie periculoși.

În minutul 72, Tudose trage periculos din lovitură liberă, Muțiu scoate de lângă bară. Munteanu riscă pe final, când iese Stancu pentru a îi face loc lui Buș. Golul vine însă tot pentru ”vulturi”, pe o contră rapidă chiar pe zona din care a fost înlocuit Stancu, după o execuție superbă a lui R. Moldoveanu în minutul 80.

Bettaieb scapă și el ușor de Chorbadzhiyski, scapă singur cu portarul Muțiu și face 3-0 în minutul 83.

Sibienii înscriu golul de onoare în minutul 87, prin Buș, după o pasă venită de la Politic. S-a terminat 3-1 pentru argeșeni și trupa lui Dorinel Munteanu se afundă în subsolul clasamentului, fără a arăta niciun plus după cele șase transferuri făcute în această iarnă.

Sibienii au 17 puncte din 26 de etape și mai au de jucat doar patru meciuri în sezonul regular.

FC Hermannstadt: Muțiu – Stancu (Buș 79), Stoica, Karo, Ciubotaru – Florescu, Ivanov (Politic 57), Albu (Zargary 32) – Chițu, Afalna (Gjorgjievski 57), Neguț (Chorbadzhiyski 32).