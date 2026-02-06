fc hermannstdt se desparte de un ”veteran”. îl cedează la tg. mureș

FC Hermannstadt se desparte vineri de unul dintre cei mai vechi jucători din lot, fundașul central Florin Bejan, care va fi cedat în Liga 2, la ASA Tg. Mureș.

Deși s-a refăcut după o accidentare care l-a făcut să rateze cantonamentul din Antalya și antrenorul Dorinel Munteanu anunțase public că va conta pe el, Florin Bejan (34 ani) nu mai intră în calcule la FC Hermannstadt.

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, ”Beji” va fi cedat vineri la ASA Tg. Mureș, echipă care se luptă să prindă play-off-ul în Liga 2. Florin a mai jucat la Tg. Mureș în perioada 2014-2016.

În acest sezon, Bejan a fost mai mult rezervă la FC Hermannstadt, pentru care a bifat 11 meciuri de Superliga, totalizând 663 de minute pe teren. Sibienii mai au în lot cinci fundași centrali, pe Stoica, Karo, Issah, Căpușă și noul venit, bulgarul Chorbadzhiyski.

Stoperul era unul dintre cei mai vechi jucători din lotul sibienilor, venind în vara lui 2021 de la Dinamo, când FC Hermannstadt juca în Liga 2.

În cei patru ani și jumătate petrecuți la Sibiu, fundașul a strâns 130 meciuri pentru echipa de pe Cibin, reușind și 8 goluri.

Paradoxal, dacă ASA Tg. Mureș prinde ”barajele” de promovare, Bejan poate fi adversarul sibienilor în vară, dacă FC Hermannstadt va termina pe locurile 13-14.