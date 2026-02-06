femeia care și-a ajutat prietena să își omoare mama este adriana viliginschi. descinderi la casa lui adrian kreiner / video, foto

Adriana Viliginschi, fostă concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în vila de pe strada Moldoveanu, este complicele care a ajutat-o pe femeia din Sibiu să își omoare mama.

Femeia care și-a omorât mama pentru a pune mâna pe averea ei a avut două ajutoare. Una dintre ele este asistenta din Cisnădie, iar cealaltă este o altă femeie din oraș, în vârstă de 40 de ani. Anchetatorii au transmis că aceasta din urmă a îndrumat-o pe fiica ucigașă, i-a oferit sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului. (DETALII AICI)

Potrivit primelor informații, ea este Adriana Viliginschi, fosta concubină a lui Adrian Kreiner. În cursul dimineții au avut loc descinderi în casa ei, fiind reținută.

Femeia riscă să fie arestată preventiv.

Vă reamintim că, în urmă cu un an și jumătate, în iunie 2024, o femeie în vârstă de 38 de ani din Sibiu și-a ucis mama. Planul a fost gândit atent, cu mai multă vreme înainte, împreună cu o prietenă bună, care era asistentă medicală la Spitalul din Cisnădie. Femeia a procurat astfel mai multe substanțe cu efect sedativ, pe care i le-a strecurat mamei sale în ceai. După ce aceasta a adormit, și-a chemat prietena asistentă, care i-a injectat aceeași substanță, în cantitate mare, în corp. Într-un final, biata femeie a murit, iar pentru a se asigura că nu va trăi, cele două individe au sufocat-o cu o pernă.

