gest impresionant: soldații bazei 2 logistică „șelimbăr” au donat sânge / foto

Militarii Bazei 2 Logistică Teritorială „Șelimbăr” au participat recent la o acțiune de donare de sânge, oferind o șansă reală la viață pacienților care au nevoie urgentă de transfuzie.
Gestul lor, simplu dar plin de solidaritate, a fost evidențiat pe pagina oficială a Ministerului Apărării Naționale, subliniind importanța acestui act pentru sănătatea comunității.
Donarea de sânge este esențială pentru salvarea vieților, fiind folosită în intervenții chirurgicale, tratamente pentru bolnavi cronici și pentru pacienții traumatizați. Fiecare donator contribuie direct la salvarea unei vieți, iar implicarea comunității este vitală pentru menținerea stocurilor necesare.
În județul Sibiu, cei care doresc să doneze sânge se pot adresa Centrului de Transfuzie Sanguină Sibiu, situat pe Bulevardul Corneliu Coposu nr. 2‑4. Centrul funcționează de luni până vineri, între orele 07:30 și 13:00.
