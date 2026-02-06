O sibiancă a avut parte de o surpriză neașteptată joi seara, după ce a observat un castor de mari dimensiuni înotând pe râul Cibin. Apariția animalului este un semn bun, spun reprezentanții Apelor Române – SGA Sibiu, deoarece prezența castorilor indică faptul că apa râului este curată.

Castorii sunt animale greu de observat, fiind activi mai ales pe timpul nopții. Femeia se afla în mașină, în zona fostei fabrici Flaro, când a remarcat un animal de mari dimensiuni care înota pe Cibin. Curioasă, a coborât pentru a vedea mai bine despre ce este vorba și a filmat momentul.

Inițial, sibianca a crezut că ar putea fi un pește uriaș, însă ulterior și-a dat seama că este vorba despre un castor. „Aseară l-am văzut. Aveam mașina parcată la fosta Flaro și stăteam în mașină, uitându-mă spre Cibin, când am observat ceva înotând. M-am uitat mai atent și am filmat. La început am crezut că este un pește uriaș, dar probabil era un castor. Era foarte mare, înota liniștit și părea foarte fericit. Nu era speriat de mașini, stătea pe loc câte puțin. A fost surprinzător, pentru că locuiesc în Sibiu, în zonă, și nu am mai văzut castori. De aceea am și filmat, ca să-mi dau seama ce am văzut. Avea cel puțin un metru, era foarte mare”, a declarat Dana, sibianca care a surprins imaginile.

Specialiștii confirmă că apariția castorului este un semn pozitiv pentru ecosistemul râului „Prezența lui înseamnă că râul Cibin este curat. Cu siguranță numărul castorilor a crescut în ultimii ani. Castorul este un animal ocrotit prin lege”, a declarat Sebastian Forir, director și inginer-șef în cadrul Apelor Române – SGA Sibiu.

Copaci doborâți și măsuri de protecție

Reamintim că în luna februarie a anului trecut, castorii au doborât un copac aflat la maturitate, iar în octombrie 2024 au ros mai multe sălcii. Urmele rozătoarelor au fost vizibile pe alți arbori de pe mal.

Atunci, Primăria Sibiu a anunțat că sălciile afectate iremediabil vor fi îndepărtate pentru a nu reprezenta un pericol pentru trecători, iar în locul lor vor fi plantați copaci tineri.

Castorul este o specie protejată conform OUG 57/2007. Măsurile pentru limitarea pagubelor trebuie luate cu respectarea strictă a legislației. Serviciul Management Integrat al Ecosistemelor Urbane a instalat plase metalice în jurul trunchiului arborilor, acțiune care continuă până la protejarea tuturor copacilor de pe malul Cibinului.

Sursa video: Dana Enghis