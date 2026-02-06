iubita milionarului ucis la sibiu, reținută: fosta concubină a lui kreiner a ajutat-o pe prietena ei să își omoare mama / video

u003ciframe title=u0022Everlit Audio Playeru0022 src=u0022https://everlit.audio/embeds/artl_xQ1ykHRgWNQ?st=miniu0026amp;client=wpu0026amp;preview=trueu0026amp;client_version=2.7.1u0026amp;ui_cover_art=falseu0026amp;ui_title_intro=Ascult%C4%83+%C8%99tirea%3Au0026amp;ui_title_icon=headphonesu0022 width=u0022100%u0022 height=u002280pxu0022 frameborder=u00220u0022 allow=u0022accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-shareu0022 allowfullscreen=u0022u0022u003eu003c/iframeu003e

Fostă concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner a fost reținută pentru 24 de ore. Adriana Viliginschi este acuzată că a ajutat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama.

Adriana Viliginschi a fost ridicată de mascați în dimineața zilei de vineri chiar din casa de pe strada Moldoveanu din Sibiu, unde a fost omorât concubinul ei, omul de afaceri Adrian Kreiner. Oamenii legii au descoperit că aceasta a ajutat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama. Potrivit procurorilor, Viliginschi i-a oferit „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta”.

Se pare că tot ea este cea care a sfătuit-o cu privire la sedativele pe care să i le administreze femeii astfel încât să intre în comă. Apoi, fosta concubină a lui Kreiner a consiliat-o, oferindu-i suport moral.

Femeia de 40 de ani a fost reținută vineri pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat. „Suspecta este reținută și va fi transportată la Centrul de Reținere și Arest Preventiv în cel mai scurt timp”, a precizat prim-procurorul adjunct Dan-Octavian Simion, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

În cauză urmează a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă. O decizie în acest sens se va lua în cursul zilei de sâmbătă.

