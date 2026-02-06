iubita milionarului ucis la sibiu, reținută: fosta concubină a lui kreiner a ajutat-o pe prietena ei să își omoare mama / video

Fostă concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner a fost reținută pentru 24 de ore. Adriana Viliginschi este acuzată că a ajutat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama.
Adriana Viliginschi a fost ridicată de mascați în dimineața zilei de vineri chiar din casa de pe strada Moldoveanu din Sibiu, unde a fost omorât concubinul ei, omul de afaceri Adrian Kreiner. Oamenii legii au descoperit că aceasta a ajutat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama. Potrivit procurorilor, Viliginschi i-a oferit „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta”.
Se pare că tot ea este cea care a sfătuit-o cu privire la sedativele pe care să i le administreze femeii astfel încât să intre în comă. Apoi, fosta concubină a lui Kreiner a consiliat-o, oferindu-i suport moral.
Femeia de 40 de ani a fost reținută vineri pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat. „Suspecta este reținută și va fi transportată la Centrul de Reținere și Arest Preventiv în cel mai scurt timp”, a precizat prim-procurorul adjunct Dan-Octavian Simion, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.
În cauză urmează a fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu cu propunere de arestare preventivă. O decizie în acest sens se va lua în cursul zilei de sâmbătă.
