magazinele de mobilă second-hand, în trend la sibiu: clienții spun că e mai ”durabilă”, iar prețurile încep de la 500 de lei / foto

Tot mai mulți sibieni optează pentru magazinele de mobilă second-hand atunci când vine vorba de amenajarea locuinței. Calitatea, unicitatea și prețurile mai mici sunt principalele motive pentru care aceștia aleg mobilierul la mâna a doua.

Mobilierul din lemn masiv a devenit, în timp, un adevărat moft, în condițiile în care marile magazine sunt dominate de produse din PAL. În acest context, sibienii caută adevărate „comori” în depozitele și magazinele de mobilă second-hand, marfă adusă, în special, din Germania. Mulți dintre cumpărători sunt dispuși să achiziționeze piese cu mici defecte, pe care ulterior le recondiționează.

„De multe ori găsesc mobilă unicat, nu aceleași modele ca în magazinele mari. Calitatea e mai bună, găsești și mobilier din lemn masiv, la prețuri bune”, spune Lavinia, una dintre cliente.

Sibienii caută mobilier pe care să nu fie nevoiți să îl schimbe după unul sau doi ani. „Prefer mobila second-hand pentru că este mai calitativă. De cele mai multe ori este adusă din Germania, iar calitatea este net superioară. În magazinele de mobilă la mâna a doua găsești paturi și dulapuri din lemn de cireș sau nuc, la prețuri accesibile. Cumperi o dată și te țin o viață”, spune un alt cumpărător.

„Rezervă pe facebook și le aducem la Sibiu”

Și comercianții confirmă această tendință. Anuța Grigorescu, reprezentanta unui magazin de mobilă second-hand din Agnita, spune că cererea este constantă. „Avem un magazin mare în Agnita. Sunt clienți care rezervă produsele pe Facebook și le aducem la Sibiu. Mobilierul din lemn masiv se caută foarte mult. Majoritatea oamenilor spun că îl recondiționează și că îi ține o viață întreagă. Vindem paturi foarte bine făcute, saltele confortabile, dar și veselă și decorațiuni. Postăm pe Facebook și vin clienți din Târgu Mureș, Făgăraș sau Brașov. Cei pasionați de vintage cumpără comode sau piese deosebite”, a spus aceasta.

Există însă și comercianți care susțin contrariul. Ciprian, reprezentant al unui magazin de mobilă nouă din Sibiu, spune că interesul pentru second-hand a scăzut. „Noi nu mai aducem mobilă second-hand de cinci ani, doar mobilă nouă. Majoritatea oamenilor aleg mobilă nouă, chiar dacă este de calitate slabă. Dedeman are cele mai mari vânzări. Oamenii caută ce e mai ieftin. Înainte se uita lumea la calitate, acum nu se mai uită”, a spus acesta.

Prețuri de la 500 de lei până la câteva mii

Potrivit acesteia, prețurile variază în funcție de dimensiune și material. „Un dulap din lemn masiv cu două uși nu îl vindem sub 700 de lei, iar cele cu șase uși ajung și la 3.000 de lei. Paturile pornesc de la 500 de lei și pot ajunge la peste 2.000 de lei. Avem mobilier din cireș, foarte frumos sculptat. Oamenii preferă calitatea și faptul că fiecare produs este diferit. Sunt clienți care au bani și știu cât costă lemnul masiv nou – cu 2.000 de lei iau ceva ce ar costa 8.000 de lei în magazin”, mai spus Anuța.

Astfel, pentru mulți sibieni, mobilierul second-hand rămâne o alternativă valoroasă, mai ales atunci când își doresc durabilitate și un raport calitate–preț avantajos.