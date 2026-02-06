mașina lui klaus iohannis pe care a folosit-o când era primar, scoasă la licitație: prețul de pornire este derizoriu / foto

Mașina de protocol pe care fostul președinte Klaus Iohannis a condus-o pe vremea când era primar al Sibiului a fost scoasă la licitație. Prețul de pornire al vehiculului marca Audi este de numai 1.000 de euro.

Mașina de protocol a fost scoasă la licitație de Primăria municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark. Este vorba despre un autoturism Audi A6 3.2 FSI. Vehiculul are un preț de pornire de 1.000 de euro, fiind inclus în selecția evenimentului „Time to Bid – Licitația de Ceasuri și Accesorii de Lux”. Evenimentul va avea loc în 24 februarie, de la ora 18:00, la Palatul Cesianu-Racoviță din București, dar și online pe platforma casei de licitații.

Mașina are 120.000 de kilometri, fiind fabricată în anul 2005. Ea a fost condusă doar ocazional. „Automobilul a fost utilizat rar, astfel are un kilometraj foarte mic raportat la vârstă (cca 120.000 Km). Interiorul beneficiază de scaune încălzite cu tapițerie din material textil, sistem de infotainment și clima automată. Într-o stare tehnică bună, deplin funcțională, revizie recentă, fără defecțiuni mecanice, prezintă o uzură normală raportată la vârstă. Mașina se vinde de către Primăria Sibiului, direct, în baza Hotărârii Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol”, se arată în anunțul licitației.

În ședința Consiliul Local din 29 ianuarie 2026, atât primarul Astrid Fodor, cât și consilierii locali, au fost de acord că aceasta nu este doar o mașină, „ci o poveste”. Vehiculul a fost scos la licitație după ce niciun serviciu public din cadrul Primăriei nu și-a arătat intenția de a-l folosi, deoarece are un consum mare de carburant, iar cheltuielile de întreținere sunt ridicate. (DETALII AICI)

