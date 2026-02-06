medieșean reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a provocat un scandal monstru

În cursul zilei de azi, 6 februarie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mediaș au reținut, pentru 24 de ore, un medieșean în vârstă de 34 de ani.

Acesta este acuzat de încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție provizoriu. Incidentul s-a petrecut în cursul serii de 5 februarie, când o femeie în vârstă de 38 de ani a anunțat prin 112 că fratele concubinului său a venit la locuința acesteia de pe strada Luncii, provocând scandal și ignorând ordinul de protecție emis anterior.

Din verificările polițiștilor a reieșit că, la data de 4 februarie 2026, asupra bărbatului fusese emis un ordin de protecție provizoriu valabil timp de 5 zile, în urma sesizării scrise a femeii, care reclamase amenințări și expresii jignitoare, conflictul având cauze mai vechi.

Pe numele acestuia fusese deschis și un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare. Acum, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.