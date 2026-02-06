politic, debut cu pasă de gol la fc hermannstadt: ”am nevoie să joc”

Dennis Politic a debutat pentru FC Hermannstadt vineri, la Mioveni, în jocul pierdut de sibieni, 1-3 cu FC Argeș.

Extrema stânga Dennis Politic a intrat pentru FC Hermannstadt în a doua repriză a meciului cu FC Argeș și a reușit pasa de gol pentru Buș. Jucătorul împrumutat de la FCSB speră să joace cît mai mult, pentru că are mare nevoie.

”S-a întâmplat totul foarte repede, a fost agitație mare și m-am gândit să ajung de joi seara în cantonament, mă bucur că am intrat pe teren, îmi pare rău că am pierdut. Am luat cartonaș roșu destul de devreme și s-a văzut, am luat trei goluri. Este o situație grea și în 11 jucători, în 10 e cu atât mai greu, dar trebuie să strângem rândurile și chiar sper să ne salvăm. Suntem optimiști că nu vom retrograda, pare un grup foarte bun, abia aștept să mă integrez” a spus Dennis Politic la flash-interviu.

Noul jucător al sibienilor este convins că a luat decizia bună să vină la FC Hermannstadt, deși era dorit și în Grecia. ”Nu îmi e frică de o provocare, așa am ales, chiar dacă echipa e pe penultimul loc, am venit cu sufletul deschis. Am nevoie de meciuri, nu prea am jucat la FCSB cât mi-aș fi dorit, îmi doresc să joc cât mai mult și să îmi ajut colegii. Sper să am reușite, să ne salvăm și din vară să revin mai puternic la FCSB. Consider că am luat decizia bună să vin la Sibiu, sunt trup și suflet și vreau să dau tot ce pot” a mai declarat Dennis Politic.

FC Hermannstadt a pierdut vineri la Mioveni, 1-3 cu FC Argeș și rămâne țintuit pe penultimul loc în Superliga.