polițistul care a omorât o tânără pe trecerea de pietoni în agnita a scăpat de închisoare

Polițistul care a omorât o tânără de 21 de ani pe o trecere de pietoni din Agnita, în urmă cu mai bine de patru ani, a scăpat de închisoare. Sentința a fost dată în ianuarie 2026, după ce dosarul a fost trimis spre rejudecare.

Accidentul a avut loc pe strada 1 Decembrie din Agnita în 27 decembrie 2021. Hoini Bartoș, tânăra de 21 de ani, se angajase în traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni, moment în care a fost lovită de o mașină de poliție. Fata a murit pe loc. La mai bine de patru ani de la eveniment, s-a dat și sentința. Polițistul nu va merge la închisoare.

Condamnare după o rejudecare

În decembrie 2024 a fost dată o primă sentință în acest dosar, iar polițistul era condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare, fiind obligat să le achite părinților tinerei despăgubiri în valoare de 75.000 de euro. Dosarul a fost însă rejudecat, iar polițistul, prin intermediul avocatului, a solicitat în fața instanței, la termenul din 10 decembrie, să fie păstrată soluția pe care a dat-o prima instanță pe latura penală, deoarece apelul s-a referit strict la chestiunile ce țin de latură civilă.

Pronunțarea a venit în 29 ianuarie 2026, iar hotărârea a rămas neschimbată. Polițistul a fost și de această dată condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare, fiind pus sub supraveghere pe o perioadă de 3 ani și obligat să se supună mai multor măsuri de supraveghere. Pe lângă vizitele pe care le va face la Serviciul de Probațiune, acesta va trebui să frecventeze un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Pe latură civilă, el va trebui să plătească familiei victimei sumele de 50.000 de euro și 25.000 de euro cu titlu de daune morale. De asemenea, va mai plăti și suma de 10.028 lei cu titlu de daune materiale, conform datelor prezentate pe rejust.ro.

Citește și: Părinții fetei decedate pe trecerea de pietoni: „Atât costă viața unui om?”

Vă reamintim că, în urma evenimentului rutier soldat cu moartea tinerei, polițistul s-a pensionat și a renunțat la funcția de șef-adjunct, menționând că a fost marcat de cele întâmplate. De altfel, i s-a prelungit și dreptul de circulație pe drumurile publice până la data de 23 martie 2026. Cât despre accident, la momentul producerii acestuia, polițistul rula cu o viteză peste limita legală, iar fata traversa strada regulamentar. (DETALII AICI)