produse expirate în cel mai nou magazin lidl din județul sibiu. client: „mi se pare inacceptabil” / foto

Un sibian semnalează o situație îngrijorătoare petrecută într-un magazin LIDL recent deschis din județul Sibiu. Rareș Pascu a declarat că, în data de 5 februarie 2026, a achiziționat un produs expirat din magazinul LIDL Agnita, situat pe strada 1 Decembrie.

Este vorba despre cârnați de Pleșcoi, care aveau termenul de valabilitate depășit. Conform informațiilor oferite de Rareș Pascu, produsul era expirat din data de 25 ianuarie 2026, fiind comercializat la raft la mai bine de o săptămână după expirare. Acesta a observat data expirării în momentul în care a ajuns acasă.

„Mi se pare inacceptabil să se mai întâmple aceste neîngrijiri la un magazin recent deschis și cu o cantitate destul de mare de angajați. Dacă nu ne uităm pe dată și consumăm?”, a declarat Rareș Pascu pentru Ora de Sibiu, exprimându-și îngrijorarea față de potențialele riscuri pentru consumatori.

Magazinul a fost inaugurat în toamna anului 2025, construit pe terenul fostei Fabrici de Piele și Încălțăminte, cu o sală de vânzare de peste 1.400 mp, parcare și acces pietonal modern.

Acesta susține că astfel de probleme nu sunt tratate serios nici după ce sunt semnalate la fața locului.

„Dacă mergi înapoi cu el și nu se întâmplă absolut nimic, îți returnează banii, se ascund unii pe alții și peste o săptămână, două, găsești din nou produse expirate pe rafturi. Ar fi bine să vadă și LIDL România, nu doar angajații din Agnita, pentru că așa nu se rezolvă nimic”, a mai spus sibianul.

Cazuri similare semnalate anterior

Situații asemănătoare au fost semnalate și în trecut în magazine LIDL din Sibiu. În septembrie 2025, un alt sibian, Alex Arghezi, a relatat o experiență neplăcută după ce a mers la cumpărături la magazinul LIDL de pe bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Sibiu.

Acesta a declarat că, în data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 11:00, a cumpărat un cașcaval mucegăit, descoperind problema abia după ce a ajuns acasă.

„Nu m-am gândit niciodată că trebuie să verific și cașcavalul înainte să îl pun în coș”, a declarat Alex Arghezi.

A doua zi, tânărul s-a întors în magazin cu produsul.

„Le-am spus că nu e normal să vândă produse mucegăite, că nu le verifică nimeni. Mi s-a spus că se vede că e puțin umflat, probabil ambalajul e spart, dar pe marginea cașcavalului se vedea clar mucegai. Abia când am ajuns acasă, după ce l-am scos din plasă, am observat problema”, a mai spus acesta.

Reprezentanții magazinului au acceptat returul și i-au returnat banii, însă experiența neplăcută nu s-a oprit aici.

„Pe lângă cașcaval, am cumpărat și doi pepeni. Când i-am desfăcut acasă, erau fermentați. I-am aruncat direct. Am primit banii înapoi pe cașcaval, dar nu e normal să ajungă astfel de produse la vânzare”, a adăugat sibianul, menționând că nu a făcut sesizare la Protecția Consumatorului.

Redacția Ora de Sibiu a transmis o solicitare oficială către LIDL România, solicitând un punct de vedere cu privire la acest incident. Până la momentul publicării articolului, nu a fost primit niciun răspuns din partea reprezentanților companiei.