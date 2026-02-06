proiectul blocurilor de lângă centrul sibiului: un consilier local se opune: „ne va afecta intimitatea și liniștea”

Consilierul local Constantin Dincă (AUR) se opune construirii blocurilor de 6 etaje din apropiere de centrul Sibiu. El consideră că proiectul propus nu respectă caracterul zonei, dominată de case și clădiri joase.

În imediata apropiere a supermarketului Lidl de pe strada Rusciorului din Sibiu se află, de mai mulți ani, un teren neconstruit. Pe parcela cu o suprafață de 11.564 de metri pătrați este propusă edificarea mai multor imobile cu destinație rezidențială, având spații comerciale la parter, proiect care ar urma să deservească peste 500 de locuitori. Investiția aparține societății SC Virola Independența S.A., care a solicitat modificarea unui PUZCP aprobat în 2019, în vederea majorării indicatorilor urbanistici cu până la 20% pentru terenul situat pe strada Rusciorului, nr. 2. În cadrul consultărilor publice, zeci de sibieni au transmis observații și obiecții, invocând motivele pentru care se opun construirii blocurilor.

Citește și: Zeci de sibieni se opun construirii unor blocuri lângă centrul Sibiului: traficul intens, printre obiecții

Și consilierul AUR, Constantin Dincă, se opune construirii blocurilor de șase etaje. El locuiește în zona străzii Rusciorului și este de părere că acest proiect nu respectă caracterul zonei. „Ne va afecta direct intimitatea și liniștea în propriile curți. Va aduce un trafic mult mai mare pe străzi deja înguste și aglomerate. Proiectul pune presiune pe parcări, spații verzi și pe infrastructura existentă. Ridică probleme serioase și prin apropierea de Spitalul de Psihiatrie Dr. Gheorghe Preda, unde ar trebui protejată viața privată a pacienților, și față de C.S.E.I. Delia Elena Stoicesu, unde învață elevi cu cerințe educaționale speciale”, se arată într-un memoriu transmis de Dincă către Primăria Sibiu.

El a cerut municipalității să nu mărească indicatorii urbanistici față de PUZ-ul inițial și să țină cont de opiniile celor care locuiesc în zonă, „nu doar de interesele dezvoltatorului”.

„Se cunoaște faptul că, pentru acest amplasament, a existat deja un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat anterior. Solicitarea actuală de majorare a indicatorilor urbanistici cu până la 20% transmite comunității următorul mesaj periculos: regulile urbanistice nu sunt stabile și previzibile, iar odată adoptat un PUZ, se poate reveni ulterior pentru a „stoarce” și mai mult terenul, în funcție de interesele dezvoltatorului. În calitate de consilier local și locatar în proximitatea perimetrului aflat în discuție, consider că predictibilitatea și respectarea regulilor inițiale sunt esențiale pentru încrederea sibienilor în administrația locală. O nouă majorare de indicatori, fără un interes public major demonstrat, ar adânci neîncrederea deja exprimată de foarte mulți locuitori”, a spus consilierul local.