protest într-o localitate de pe valea oltului din cauza lucrărilor la autostrada sibiu–pitești: „ne crapă casele de la utilaje” / foto

Locuitorii comunei Perișani au ieșit în stradă, în dimineața zilei de vineri, 6 februarie, pentru a protesta față de efectele lucrărilor la Autostrada Sibiu-Pitești asupra comunității locale.

Oamenii spun că traficul intens de utilaje grele le-a afectat grav locuințele și infrastructura rutieră din zonă. Protestul a început la ora 10:00 și s-a desfășurat în zona Centrului de informare turistică – Crucea de Piatră (Posada).

Potrivit publicației seîntâmplăînvâlcea, localnicii reclamă că utilajele de mare tonaj tranzitează zilnic DJ 703M, DJ 703H, precum și drumurile locale din satele Băiașu, Pripoare și Poiana. Din cauza vibrațiilor constante, în numeroase locuințe au apărut fisuri, iar gardurile, podețele și anexele gospodărești au fost deteriorate. Cele mai vulnerabile sunt casele vechi, unde trepidațiile au accelerat degradarea structurii.

Oamenii sunt nemulțumiți și de faptul că modernizarea drumurilor promise întârzie, deși, potrivit acestora, există finanțări obținute și un contract de execuție deja semnat. Locuitorii se tem că starea tot mai proastă a carosabilului, afectat de traficul greu, va duce la noi amânări ale lucrărilor.

Printre principalele revendicări ale protestatarilor se numără oprirea circulației utilajelor grele pe drumurile publice din comună și utilizarea drumului tehnologic al constructorului.

În lipsa unor măsuri concrete și rapide, localnicii avertizează că vor apela la instanță pentru a recupera pagubele produse locuințelor și infrastructurii locale.