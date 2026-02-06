protest la ministerul justiției: se cere ca șefii de parchete să fie „nepătați”, dar și transparență totală

Zeci de oameni au organizat vineri un protest spontan în fața Ministerului Justiției, cerând o competiție reală și transparentă pentru funcțiile de conducere ale marilor parchete din România.

Acțiunea, susținută de organizații precum „Corupția Ucide”, vine în completarea unei scrisori deschise prin care au solicitat autorităților statului și președintelui Nicușor Dan să garanteze „o competiție reală” pentru numirile conducerii Parchetului General, DNA și DIICOT.

Manifestanții au afișat bannere mari cu mesaje precum „Așa NU se mai poate! Vrem integritate, vrem nume nepătate!” și au amplasat scaune goale etichetate „Loc rezervat pentru competiție” și „Candidatul integru”.

Potrivit Mediafax, ei au scandat împotriva ministrului Justiției, Radu Marinescu: „Radule, ne asculți? Nu mai recicla corupți!” și „Integritate, nume nepătate!”. „Dacă o să avem sau nu oameni curați la șefia parchetelor este strict în pixul domnului ministru Radu Marinescu”, a declarat un protestatar.

La începutul lunii ianuarie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a demarat oficial procesul de desemnare a noilor șefi ai principalelor parchete, întrucât mandatele actualilor conducători ai Parchetului General și DNA se încheie pe 30 martie 2026.

Procesul de selecție se va desfășura între 8 ianuarie și 2 martie 2026, iar la final ministrul Justiției va înainta propunerile către președintele României, Nicușor Dan.

FOTO DECLIC