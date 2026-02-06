sibianul care a jefuit un tânăr, băgat după gratii: telefonul furat a fost recuperat

În cursul zilei de ieri, 5 februarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Sibiu a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a unui medieșean în vârstă de 51 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată.

Potrivit anchetei, în noaptea de 30/31 ianuarie, un medieșean în vârstă de 27 de ani ar fi fost agresat fizic pe strada Lânii din Sibiu de către un bărbat necunoscut, care i-ar fi sustras telefonul mobil.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sibiu au reținut suspectul pe 4 februarie, pe strada Țiglari, recuperând și telefonul mobil furat.

