statul român vinde terenuri pentru case în șeica mică. primarul spune că ”sunt oameni interesați”

Un teren situat în comuna Șeica Mică a fost scos la licitație publică de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Sibiu. Potrivit primarului comunei, terenul aparține statului român, iar pentru acesta există persoane interesate sp îl cumpere.

Statul român a scos la licitație mai multe terenuri, printre care unul și în comuna Șeica Mică, perfect pentru cineva care vrea să își construiască o casă. Terenul are o suprafață de 584 de metri pătrați, este situat pe strada Principală din Șeica Mică, figurează în Cartea Funciară nr. 101284, cu număr topografic 8805–8822/5, și este încadrat la categoria curți-construcții, loc de casă.

Acesta este scos la vânzare în întregime, iar prețul de pornire al licitației este de 72.116 lei, TVA fiind inclus în sumă, conform prevederilor legale.

Primarul comunei Șeica Mică, Emil Urian, confirmă că terenul face parte din proprietatea statului român și că astfel de bunuri sunt scoase la licitație conform procedurilor. „Este al statului român. Tot ce aparține statului este scos la licitație. Sunt mai multe terenuri în Șeica Mică, acum au scos două. Cred că sunt oameni interesați să le cumpere”, a declarat primarul Emil Urian.

Terenul scos la licitație, de 584 mp, cu preț de pornire de 72.116 lei cu TVA, vine la circa 25–26 euro/mp. Având în vedere că este un teren în intravilan, „loc de casă”, situat pe strada Principală din Șeica Mică, prețul este foarte atractiv. În general, terenurile similare de pe piața locală se vând la prețuri mai mari, iar faptul că este scos la licitație de stat, cu acte clare și vândut integral, îl face o oportunitate interesantă.

Licitația va avea loc în data de 17 februarie 2026, începând cu ora 11:00, la sediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din municipiul Sibiu, de pe Calea Dumbrăvii, nr. 17.