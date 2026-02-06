surprize meteo în februarie: ce spun meteorologii

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteorologice pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026.

Potrivit Mediafax, prima săptămână va aduce temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei, în timp ce regimul de precipitații va fi, în general, apropiat de cel obișnuit.

Săptămâna 9-16 februarie 2026

În acest interval, valorile termice vor fi peste cele specifice perioadei în toate regiunile țării, cu abateri pozitive mai accentuate în zonele intracarpatice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi excedentare în regiunile sudice, iar în restul țării se vor situa în jurul valorilor normale pentru această săptămână.

Săptămâna 16-23 februarie 2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru perioada analizată, la nivel național. Cantitățile de precipitații estimate vor avea o tendință ușor excedentară în toate regiunile.

Săptămâna 23 februarie – 2 martie 2026

Meteorologii anunță temperaturi medii apropiate de normalul climatologic al perioadei, în întreaga țară. Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de cel normal în toate regiunile.

Săptămâna 2-9 martie 2026

Ultima săptămână a intervalului analizat va aduce valori termice medii conforme cu cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor menține, la rândul lor, în limitele normale pentru această perioadă.

ANM precizează că aceste estimări vizează abateri medii săptămânale și nu pot surprinde fenomenele meteorologice de scurtă durată sau extremele locale.