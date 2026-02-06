trageri cu muniție reală în poligonul poplaca: zilele și intervalele orare

În luna februarie 2026, unitățile militare din Garnizoana Sibiu vor desfășura trageri în poligon, în cadrul procesului de instruire a militarilor și al activităților de verificare a tehnicii militare.

Potrivit programului anunțat, vor avea loc trageri cu muniție reală, folosind armamentul ușor de infanterie, după cum urmează:

11 februarie 2026, în intervalul orar 08:30 – 17:00;

18 februarie 2026, în intervalul orar 08:30 – 15:30;

19 februarie 2026, în intervalul orar 08:30 – 17:00;

25 februarie 2026, în intervalul orar 08:30 – 15:30.

De asemenea, sunt programate trageri cu muniție de manevră, utilizând armament de artilerie reparat în cadrul Centrului 183 Mentenanță Sibiu, pentru verificarea funcționării normale a acestuia, în următoarele zile:

12 februarie 2026, în intervalul orar 08:30 – 15:30;

20 februarie 2026, în intervalul orar 08:30 – 15:30.

Reprezentanții unităților militare precizează că, în funcție de condițiile atmosferice, este posibil ca sunetele produse în urma executării tragerilor să fie auzite în localitățile aflate în vecinătatea poligonului.