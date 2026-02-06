transfer surpriză pentru nana antwi. va pleca în israel

Fundașul dreapta de la FC Hermannstadt, Nana Antwi are ofertă din Israel, de la Beitar Ierusalim, iar decizia este la Gigi Becali.

Ocupanta locului 2 în Israel, Beitar Ierusalim a făcut FCSB-ului o ofertă de 200.000 euro pentru ghanez și așteaptă acum răspunsul.

Potrivit publicației One, Beitar s-a înțeles deja cu fundașul ghanez care este sub contract cu FCSB și împrumutat la Sibiu.

Nana i-a cerut referințe despre Beitar și noului său coleg de la Sibiu, israelianul Aviel Zargari, care a jucat acolo în 2020-2023 și 2025-2026. Israelianul a spus lucruri frumoase despre Beitar, astfel că Nana își dorește să plece de la Sibiu.

Antwi a jucat de 20 de ori pentru Hermannstadt în acest sezon, dar a lipsit în acest an din cazua unor probleme medicale. Deși ghanezul este refăcut, Dorinel Munteanu nu l-a utilizat deloc la Mioveni pe cel mai bun jucător din prima parte a sezonului.

Dacă FCSB îl vinde pe Antwi la Beitar, FC Hermannstadt rămâne pe acest post cu Tibi Căpușă și underul Luca Stancu.