violența în școli, sub lupa autorităților: 12 cazuri de loviri raportate în județul sibiu

Instituția Prefectului – Județul Sibiu a organizat astăzi, 6 februarie 2026, la sediul său, o ședință a echipei interinstituționale pentru a urmări implementarea măsurilor de siguranță în școlile din județ, prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune 2024–2027.

Ședința a fost condusă de prefectul județului Sibiu, domnul Mircea Dorin Crețu, și a avut ca scop evaluarea stadiului de implementare a măsurilor destinate creșterii gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar din județ.

În perioada 2024- 2025 au fost sesizate 21 de fapte penale, toate în incinta unităților de învățământ. Dintre cazurile înregistrate, 15 au avut loc în mediul rural și 6 în mediul urban.

Cele mai frecvente infracțiuni au fost faptele de lovire sau alte violențe: respectiv 12 cazuri, reprezentând 57% din total.

Alte fapte semnalate au fost:

trei cazuri de port fără drept de obiecte periculoase

un caz de purtare abuzivă

două agresiuni sexuale

o vătămare corporală din culpă

o amenințare

un caz de distrugere

Comparativ cu perioada similară a anului trecut, numărul infracțiunilor este în scădere, de la 27 la 21 de fapte sesizate.

Pe localități, situația se prezintă astfel: municipiul Sibiu – 7 fapte penale, Merghindeal – 4 fapte, Avrig – 2 fapte, iar câte o faptă penală a fost raportată în Cisnădie, Tălmaciu, Săliște, Tălmăcel, Cașolț, Curciu, Marpod și Dealul Frumos.

În aceeași perioadă, a fost sesizată și o faptă prevăzută de Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, incidentul având loc într-o unitate de învățământ preuniversitar.

Autoritățile subliniază necesitatea continuării și accelerării demersurilor pentru implementarea integrală a măsurilor de securitate fizică în școli, cu accent pe unitățile de învățământ din mediul rural.