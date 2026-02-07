Un bărbat a ajuns la spital după ce a sărit cu mașina peste un sens giratoriu și s-a oprit pe acoperișul unui magazin.

În imaginile surprinse de camerele video se vede cum mașina merge cu viteză, deși în față avea un sens giratoriu și în mod normal ar fi trebuit să încetinească. Bărbatul a primit îngrijiri la fața locului iar apoi a fost transportat la un spital din București, potrivit Digi24.

„În sensul giratoriu, viteza maximă obligatorie prin lege este 30 de kilometri pe ora. Adică nu ai voie să mergi mai tare de 30 km/h. Poți merge mai încet, dar nu mai tare. Odată ce îți asumi să mergi mai tare înseamnă că: sau nu conștientizezi și faci asta inconștient, sau nu ai observat sensul giratoriu, ceea ce înseamnă că erai preocupat de complet altceva”, a declarat Aur.