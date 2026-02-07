accident grav la scoreiu. trafic blocat pe dn1 / video

Un accident grav a avut loc sâmbătă dimineața, pe DN1, în satul Scoreiu din comuna Porumbacu de Jos.

Mai multe mașini sunt implicate într-un accident, sâmbătă dimineața, la Scoreiu. Traficul este blocat. „Polițiștii rutieri intervin la un accident de circulație pe DN1 în localitatea Scoreiu, în care au fost implicate două autoturisme”, a transmis IPJ Sibiu.

Potrivit imaginilor, două mașini s-au lovit frontal în satul Scoreiu. Echipaje de poliție intervin la fața locului. „ISU Sibiu intervine de urgență pe DN1 în localitatea Scoreiu, la un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme.

La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, două echipaje SMURD dintre care unul cu medic și o ambulanță SAJ.

Din primele informații, în accident ar fi implicate 5 persoane care sunt autoevacuate, conștiente iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la fața locului.

Misiunea este în dinamică, revin cu informații”, potrivit ISU Sibiu.