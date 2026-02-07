accident în sensul giratoriu de pe strada constituției / video

Un accident rutier doar cu pagube materiale a avut loc sâmbătă, la sensul giratoriu de pe strada Constituției.

În accident au fost implicate două autoturisme, impactul producându-se în zona giratoriului. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, iar șoferii nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu ușoare dificultăți pentru scurt timp, până la eliberarea carosabilului. Polițiștii au efectuat verificările de rutină pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul.