acs mediaș, învinsă în amical de o echipă de eșalon secund / foto

Formația de Liga 3, ACS Mediaș a cedat sâmbătă, la Florești, 1-2 în jocul amical cu Olimpia Satu Mare, echipă de eșalon secund.
ACS Mediaș a jucat sâmbătă de la egal la egal cu Olimpia Satu Mare, echipă care se luptă pentru supraviețuire în Liga 2.
Satu Mare a deschis scorul în minutul 25 prin Panos, fostul mijlocaș al lui CSC Selimbăr.
Reușita medieșenilor a venit în minutul 29 și i-a aparținut lui Avram, care a punctat cu capul după un corner bătut de Orlandea.
Olimpia s-a impus în final cu 2-1, marcând golul victoriei în minutul 88, prin Văsălie.
Medieșenii vor mai disputa amicale cu FC Hermannstadt II (11 februarie), Odorheiu Secuiesc (14 februarie) și Universitar Alba Iulia (20 februarie).
