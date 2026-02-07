autostrada a1 sibiu – pitești: lucrări vizibile pe tronsonul boița – cornetu. noi imagini cu viaductul și intrarea pe valea oltului, la final de ianuarie. compară avansul lunar / video

Lucrările la Autostrada A1 Sibiu – Pitești au continuat și în luna ianuarie pe tronsonul montan Boița – Cornetu, în ciuda condițiilor de iarnă de pe Valea Oltului. Imagini aeriene realizate de Ora de Sibiu cu drona la finalul lunii ianuarie, în cadrul monitorizării lunare a șantierului, surprind activitate concentrată în zona viaductului de la Boița și la intrarea traseului pe Valea Oltului, una dintre cele mai sensibile porțiuni ale proiectului.

Secțiunea Boița – Cornetu, cu o lungime de aproximativ 30 de kilometri, este considerată cea mai dificilă de pe întreaga autostradă Sibiu – Pitești, atât din punct de vedere tehnic, cât și al impactului asupra mediului și infrastructurii existente. Traseul se desfășoară paralel cu DN7 și calea ferată, într-un culoar extrem de îngust, unde lucrările trebuie corelate atent cu traficul rutier și feroviar.

Viaductul de la Boița și zona de intrare pe Valea Oltului

Filmarea aeriană realizată la final de ianuarie evidențiază progresul din zona viaductului de la Boița, una dintre structurile-cheie ale acestui tronson. Se pot observa platformele de lucru, utilajele mobilizate și etapele de execuție aflate în desfășurare, în special la nivelul infrastructurii și al elementelor de susținere.

Totodată, imaginile surprind zona de intrare a autostrăzii în Valea Oltului, acolo unde traseul începe să se adapteze reliefului abrupt și să se apropie de albia râului. Aceasta este o porțiune critică a proiectului, care va concentra în continuare lucrări complexe de consolidare, terasamente și structuri speciale.

Activitate susținută, adaptată sezonului rece

Potrivit informațiilor oficiale transmise de CNAIR, pe tronsonul Boița – Cornetu lucrările nu au fost suspendate pe perioada iernii, ci adaptate condițiilor meteo. În luna ianuarie, activitatea s-a concentrat pe lucrări care pot fi executate la temperaturi scăzute: pregătiri de teren, lucrări la structuri, organizări de șantier și intervenții în zonele unde condițiile au permis.

Imaginile aeriene realizate lunar confirmă această abordare și arată un șantier activ, cu utilaje și echipe prezente în teren, în special în zonele-cheie ale traseului.

Cel mai dificil tronson al autostrăzii

Boița – Cornetu este lotul care va dicta, în mare măsură, momentul finalizării complete a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Traseul include numeroase tuneluri, viaducte și lucrări de artă, executate într-un relief extrem de fragmentat. Progresul este mai lent comparativ cu alte tronsoane, însă autoritățile subliniază că ritmul actual este unul normal pentru un proiect montan de asemenea complexitate.

Termenul contractual de finalizare pentru acest lot rămâne anul 2028.

Situația celorlalte tronsoane ale Autostrăzii Sibiu – Pitești

Autostrada Sibiu – Pitești are o lungime totală de aproximativ 122 de kilometri, împărțiți în cinci tronsoane:

Sibiu – Boița (Lot 1) este deschis circulației din 2022;

este deschis circulației din 2022; Curtea de Argeș – Pitești (Lot 5) este finalizat și dat în trafic etapizat;

este finalizat și dat în trafic etapizat; Tigveni – Curtea de Argeș (Lot 4) se află într-un stadiu avansat de execuție;

se află într-un stadiu avansat de execuție; Cornetu – Tigveni (Lot 3) este în plină construcție, incluzând tunelul Poiana, cel mai lung tunel de autostradă de pe traseu.

Dacă ritmul actual va fi menținut și nu vor apărea blocaje majore, Autostrada A1 Sibiu – Pitești ar putea fi complet funcțională în intervalul 2028–2029, marcând prima traversare a Carpaților pe autostradă din România.