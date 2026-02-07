circulația trenurilor, restricționată în bucurești și petroșani. hoții au tăiat cablurile

„CFR” a anunțat sâmbătă că în cursul nopții au fost înregistrate furturi a unor componente ale instalațiilor feroviare, care au perturbat circulația trenurilor.
Pe secția Brănești – Pasărea, în București, au fost semnalate disfuncționalități ale instalațiilor de siguranță feroviară începând cu ora 20:55, manifestate prin ocupări nejustificate ale circuitelor de cale, se arată în comunicatul CFR, potrivit Mediafax.
Ca urmare, circulația trenurilor a fost restricționată pe ambele fire. Verificările au arătat distrugerea și sustragerea unor elemente esențiale pentru funcționarea sistemelor de semnalizare.
Compania mai precizează că, în vestul țării, la stația Petroșani, a fost constatată secționarea intenționată a cablurilor de alimentare ale instalației de bloc de linie automat, la ora 04:15.
Incidentul a dus la scoaterea din funcțiune a unor secțiuni din stație și a instalației între Petroșani și Bănița, pe ambele fire. Circulația trenurilor se desfășoară temporar în regim de cale liberă, în așteptarea finalizării lucrărilor de remediere.
CFR S.A. susține că a intervenit rapid pentru limitarea efectelor și restabilirea condițiilor de siguranță. Ambele cazuri au fost sesizate la Poliția Transporturi Feroviare.
Compania atrage atenția asupra gravității acestor fapte, care pot pune în pericol siguranța traficului feroviar. Totodată, reafirmă angajamentul de a colabora cu autoritățile pentru identificarea vinovaților, prevenirea unor incidente similare și recuperarea prejudiciilor.
