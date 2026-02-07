csc șelimbăr, invincibilă în amicale: a mai câștigat un meci

CSC Șelimbăr s-a impus sâmbătă în jocul amical disputat pe ”sinteticul” Alma, 1-0 cu CSC Dumbrăvița.
”Călăreții roșii” continuă să fie invincibili în jocurile amicale din aceast an. De această dată, echipa pregătită de Eugen Beza a câștigat cu 1-0 pe ”Alma” cu CSC Dumbrăvița, una din rivalele în lupta pentru evitarea retrogradării din Liga 2. Golul victoriei a fost marcat de Edmond Lenghel.
Șelimbărenii i-au dedicat victoria directorului sportiv Neluțu Luca, care și-a serbat ziua de naștere.
În această iarnă, sibienii au câștigat testele cu Viitorul Budești (5-0), Unirea Alba Iulia (2-0), Inter Sibiu (3-1) și au mai remizat cu ASA Tg. Mureș (1-1) și CIL Blaj (2-2).
Șelimbărul va încheia pregătirea de iarnă cu o dublă contra lui SCM Rm. Vâlcea (11 și 14 februarie), fosta echipă a lui Eugen Beza.
”Călăreții roșii” au efectuat deocamdată doar două transferuri, Vuc și Mihart, ambii veniți de la FC Hermannstadt, dar mai caută să aducă 1-2 jucători.
CSC Șelimbăr: Măluțan – Ivan, Giafer, Wiktorski, Călugăr – Luca, Boboc – Mihart, Benzar, Petrescu – Bucuroiu. Au mai intrat: Băilă, Monea, Natea, Ayne, Lenghel, Vuc, Birbic, Buzan, Florea, Cătălina, Frățilă.
