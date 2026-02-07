fc hermannstadt se desparte și oroian: merge în liga 2

FC Hermannstadt îl împrumută până în vară pe Alexandru Oroian la ASA Tg. Mureș, echipă care se va bate la promovare din Liga 2.

După Ciprian Biceanu și Florin Bejan, cedați definitiv la Tg. Mureș, FC Hermannstadt îl redirecționează la ASA și pe Alex Oroian, jucător care nu mai prinde multe minute în acest sezon.

Anunțul transferului lui Oroian a fost făcut public de jurnalistul Emanuel Roșu. Sibienii mai pot rămâne până la închierea perioadei de transferuri și fără Nana Antwi, dorit de Beitar Ierusalim.

În acest sezon, Alex Oroian a prins 15 meciuri de Superliga, totalizând 655 de minute pe teren. A mai jucat în 2 partide de cupă, în care a și marcat un gol. ”Oro” a fost jolly-joker-ul echipei, fiind folosit pe orice post în bandă a fost nevoie, dar și mijlocaș central.

Sibienii mai negociază aducerea portarului Lukas Zima de la FCSB sub formă de împrumut, până la vară.

Echipa lui Dorinel Munteanu este penultima în clasament și este tot mai amenințată de retrogradare, mai ales că jocul nu se îmbunătățește nici după cele șase transferuri efectuate în această iarnă.