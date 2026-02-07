frf anunță: se încearcă suplimentarea biletelor pentru suporterii tricolori la barajul turcia - românia

Biletele pentru suporterii români la meciul Turcia – România, programat pe 26 martie la Istanbul, s-au epuizat în doar 20 de secunde, iar Federația Română de Fotbal anunță că face demersuri pentru suplimentarea numărului de tichete alocate fanilor tricolori.

FRF transmite că inițial Federația Turcă de Fotbal a pus la dispoziție 1.900 de bilete, reținând restul până la 2.130 „din considerente de siguranță”. În urma insistențelor forului român și pentru respectarea regulamentelor UEFA, România a obținut cota integrală de 5% din capacitatea stadionului, adică 2.130 de locuri în sectorul destinat oaspeților.

Interesul suporterilor a fost uriaș. Potrivit FRF, în momentul lansării vânzării, pe platformă se aflau aproximativ 3.700 de utilizatori, iar imediat după start numărul acestora a depășit 5.000.

Federația precizează că biletele sunt considerate vândute în momentul în care sunt adăugate în coș și nu mai pot fi accesate ulterior, în etapa de personalizare.

FRF subliniază că nu există niciun parteneriat cu agenții de turism și că niciunul dintre biletele alocate suporterilor români nu a fost distribuit prin alte canale. Fanii sunt sfătuiți să evite platformele de re-sale și site-urile neoficiale, deoarece biletele sunt securizate și personalizate pe numele cumpărătorului.

În același timp, FRF anunță că încearcă să obțină suplimentarea numărului de tichete, iar Federația Turcă ar putea scoate bilete suplimentare la vânzare cu aproximativ o săptămână înaintea partidei.

Meciul Turcia – România, găzduit de stadionul „Beşiktaş Park”, este considerat decisiv pentru șansele tricolorilor de a ajunge la Cupa Mondială din 2026. România trebuie să învingă Turcia pentru a ajunge în finala play-off-ului.