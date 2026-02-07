inter sibiu își turează motoarele. s-a impus în amicalul de la blaj

Echipa de Liga 3, Inter Sibiu a câștigat sâmbătă restul de la Blaj, cu CIL, scor 2-1.

Inter Sibiu a reușit sâmbătă să câștige la Blaj, ceea ce nu reușise cu câteva zile mai devreme CSC Șelimbăr, echipă de Liga 2. Golurile sibienilor au fost reușite de Mitran și Drăghescu. Au lipsit Veștemean, Morariu și Mercioiu, accidentați.

Cum se cunoaște, Inter abordează partea a doua a sezonului cu un nou antrenor, Mihai Ianc, după ce fostul tehnician, Călin Moldovan a decis să plece mai aproape de casă.

Nu mai fac parte din lot L. Niță, Morozan și Țipac. Au venit portarii Obed (împrumut FC Hermannstadt) și Capete (FC Hermannstadt U 19), dar și mijlocașul ofensiv Frântu (Alma). ”Sunt mulțumit de acest joc, am jucat foarte bine în prima repriză, am marcat două goluri și am avut două bare. Nu mai facem achiziții, pe acest lot mergem, ne axăm pe copii și la anul să avem o echipă mai puternică” a anunțat antrenorul Mihai Ianc, care a semnat pe un an și jumătate.

Inter mai are de jucat amicale cu Vulturii Tg. Mureș (Liga 4) și SCM Rm. Vâlcea (Liga 3).

Inter: Obed – Chirilă, Mogoe, Lazăr, Onețiu – Cîmpean, Timiș, Bărculeț – Mitran, Drăghescu, Rotar. Au mai jucat: Căpete, Lazăr, Morhan, Mogoe, Chirilă, Frîntu, Bîrză, Bîrsan, Țichindelean, Iaru, Mitran.