iubita milionarului ucis la sibiu, reținută: fosta concubină a lui kreiner a ajutat-o pe prietena ei să își omoare mama

Fostă concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, a transmis prim-procurorul adjunct Dan-Octavian Simion, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Adriana Viliginschi este acuzată că a ajutat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama.

Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv, sâmbătă, pentru 30 de zile. Femeia a fost ridicată de mascați în dimineața zilei de vineri din casa de pe strada Moldoveanu din Sibiu, unde a fost omorât concubinul ei, omul de afaceri Adrian Kreiner. Oamenii legii au descoperit că aceasta a ajutat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama.

Potrivit procurorilor, Viliginschi i-a oferit „sfaturi și informații menite să asigure derularea omorului în bune condiții și să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreținerea hotărârii autoarei de a săvârși fapta”.

Se pare că tot ea este cea care a sfătuit-o cu privire la sedativele pe care să i le administreze femeii astfel încât să intre în comă. Apoi, fosta concubină a lui Kreiner a consiliat-o, oferindu-i suport moral.

Femeia de 40 de ani a fost reținută vineri pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la omor calificat. „Suspecta este reținută și va fi transportată la Centrul de Reținere și Arest Preventiv în cel mai scurt timp”, a precizat prim-procurorul adjunct Dan-Octavian Simion, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.