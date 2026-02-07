procedura de reducere a perioadei de suspendare a permisului de conducere explicată de poliția sibiu / video

Poliția Sibiu a transmis sâmbătă, pe pagina oficială de Facebook, informații importante pentru șoferii cărora le-a fost suspendat permisul de conducere și care doresc reducerea perioadei de suspendare.

Reprezentanților IPJ Sibiu informează că reducerea suspendării este posibilă doar după promovarea testului de verificare a cunoașterii regulilor de circulație. Testul poate fi susținut exclusiv în primele două treimi din perioada de suspendare. Astfel, în cazul unei suspendări de 90 de zile, șoferii au la dispoziție 60 de zile pentru susținerea testului, pentru o suspendare de 60 de zile – 40 de zile, iar pentru 30 de zile – 20 de zile.

Testul se desfășoară în format electronic, conține 15 întrebări din legislația rutieră și trebuie rezolvat în 20 de minute. Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 13 întrebări.

Examinarea se poate susține la orice serviciu rutier din țară. La Serviciul Rutier Sibiu, testul este organizat de două ori pe săptămână, marțea și joia, în baza unei programări online realizate pe site-ul IPJ Sibiu.

În cazul în care testul nu este promovat, acesta poate fi susținut din nou, cu condiția încadrării în termenul legal, respectiv primele două treimi din perioada de suspendare.

Dacă testul este promovat, conducătorul auto poate solicita reducerea perioadei de suspendare cu o treime, prin depunerea unei cereri scrise adresate șefului Serviciului Rutier pe raza căruia a fost săvârșită fapta. Pentru aprobarea cererii, trebuie îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de legislația în vigoare.

Polițiștii reamintesc că cererea de reducere trebuie depusă în același termen în care se poate susține testul și recomandă respectarea indicațiilor oferite de membrii comisiei de examinare.