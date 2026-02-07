Poliția Locală a identificat încă doi dintre tinerii care, în luna ianuarie, au încercat să distrugă podeaua pasarelei imobilului istoric de pe str. N. Bălcescu nr. 12.

Petrecăreții care se distrează la pub-ul ce sfidează legea în centrul Sibiului au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce distrug o parte din curtea interioară a clădirii monument istoric, iar doi dintre ei s-au ales cu dosare penale. Unul dintre ei a fost identificat chiar vineri, 6 februarie.

„În baza imaginilor video transmise Poliției Locale de către locuitorii imobilului, polițiștii locali aflați în patrulare în după-amiaza zilei de vineri, 6 februarie, l-au identificat pe unul dintre acești tineri și, ulterior, pe un al doilea, implicat în aceeași faptă. Reamintim că prima persoană a fost identificată de Poliția Locală Sibiu în cursul lunii ianuarie.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Toate aceste informații au fost transmise Poliției Municipiului Sibiu care a deschis un dosar penal în acest caz și care vor continua cercetările”, se arată în postare Primăriei Sibiu de pe facebook.

Reamintim că la sfârșitul lunii ianuaire, imaginile surprinse pe camerele de supravegheat arata cum mai multe persoane, pe rând sau simultan, sar pe scândurile deja rupte ale terasei clădirii monument istoric, ca pe o trambulină. Un tânăr este surprins în timp ce sare pe scândurile șubrede, iar un altul trage de balustradă până când aceasta este înclinată periculos spre peretele interior al clădirii. DETALII și VIDEO AICI.

De asemenea, la începutul lunii februarie IPJ Sibiu transmitea faptul că polițiștii sibieni au deschis dosear penal pentru distrugere. „La această dată, în urma unei sesizări depuse în luna ianuarie 2026, la nivelul Biroului de Investigații Criminale Sibiu se află în lucru un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, ca urmare a unei plângeri formulate de către o femeie, locatară în imobilul la care faceți referire. În sesizarea formulată, petenta a reclamat faptul că persoane necunoscute, clienți ai unei societăți comerciale din proximitatea locuinței sale, ar fi distrus coridorul de trecere în mod intenționat. Fapta sesizată s-ar fi produs în luna decembrie 2025. Așa cum am precizat, cercetările sunt în derulare, urmând ca la finalul acestora să fie propuse măsuri legale în consecință”, a declarat Alecsandra Rugaci, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.