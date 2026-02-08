Muzeele din România se află în topul preferințelor pentru petrecerea timpului liber și pot deveni un pilon important al dezvoltării turismului cultural, atrage atenția Ciprian Ștefan, directorul general al Muzeului ASTRA din Sibiu, într-o postare publicată pe Facebook.

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului ASTRA, susține că muzeele pavilionare, cele în aer liber și siturile arheologice deschise publicului sunt printre principalele atuuri ale unui turism cultural aflat în plină dezvoltare în România. „Muzeele generează tot mai mult interes pentru petrecerea timpului liber de calitate. Sunt în prezent în top 3 opțiuni de recreere, fie că vorbim despre concedii, city break-uri sau simple plimbări de relaxare”, a transmis Ciprian Ștefan.

Directorul Muzeului ASTRA susține că acest potențial poate fi dezvoltat și mai mult, însă avertizează că soluția nu este reducerea fondurilor alocate culturii. „Putem dezvolta turismul cultural prin moștenirea pe care o administrăm, dar nu tăind, din nou, din fondul de salarii și din statul de funcții”, subliniază acesta.

În contextul extinderii inteligenței artificiale în tot mai multe domenii, Ciprian Ștefan consideră că patrimoniul cultural reprezintă o alternativă solidă și necesară. „Cultura este un sector strategic pe termen mediu și lung pentru sustenabilitate și umanitate”, afirmă directorul muzeului.

În postare, acesta oferă și exemple concrete din patrimoniul etnografic, prezentând două monumente din aceeași zonă, datate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, cu tipare arhitecturale similare, dar cu povești și funcționalități diferite. „De la esențele lemnoase utilizate până la soluțiile pe care aceste structuri le pot oferi chiar și în secolul XXI”, explică Ciprian Ștefan, anunțând că va reveni cu detalii despre o nouă abordare de valorificare a acestora.

În final, directorul Muzeului ASTRA lansează un apel către factorii decizionali: „Așezați cultura în zona de protecție! Va fi, în viitor, o platformă clară de dezvoltare pe toate planurile. Cultura dezvoltă”.