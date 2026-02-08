Consulatul Republicii Austria la Sibiu a organizat în data de 7 februarie cea de-a 15-a ediție a ‘Cupei de Ski a Consulatului Austriei la Sibiu – Liqui Moly’. Șase tineri au trecut cu brio probele și au urcat pe podium.

Competiția s-a desfășurat pe Pârtia B a domeniului Păltiniș Arena, județul Sibiu, și a reunit iubitori ai sporturilor de iarnă din județele aflate în circumscripția Consulatului Republicii Austria la Sibiu – Sibiu, Alba, Brașov, Mureș, Harghita și Covasna – precum și din alte județe ale țării. Evenimentul s-a bucurat de prezența unor distinși invitați, fiind onorați de participarea E.S. Dna Ulla Krauss-Nussbaumer – Ambasadorul Republicii Austria în România, alături de reprezentanți ai Secției Comerciale a Ambasadei Austriei la Bucureșt, păotrivit Agerpres.

La start printre cei peste 130 de concurenți cu vârstele cuprinse între 4 ani și 84 ani, înscriși în competiție s-au aliniat și E.S. Dna Ulla Krauss-Nussbaumer – Ambasadorul Republicii Austria în România, dl. Stephan Stuerzer- Consilier Adjunct la Secția Comercială a Ambasadei Austriei la București și dl. Andreas Huber- Consul Onorific al Republicii Austria la Sibiu.

Concurenții au reușit să treacă cu brio de cele două manșe de coborâre în slalom uriaș desfășurate pe trasee diferite. În urma celor două manșe, clasamentul general a fost următorul:

– Grupa fete: Locul I – Lașiță Ema (timp 53.48) Locul II – Guțan Teodora Maria (timp 53.59) Locul III – Mareș Ana Iris (timp 54.26)

– Grupa băieți: Locul I – Keresztes Zsolt (timp 50.01) Locul II – Macarie Filip (timp 50.11) Locul III – Lașiță Dan (timp 51.64)

Premiile pentru locurile I, II și III, atât în clasamentul general, cât și la toate categoriile de vârstă, au fost oferite de sponsorii competiției: Liqui Moly și Karcher prin Limorom, Suzuki și KGM (SsangYong) prin Autohaus Huber.

Premiile au fost înmânate câștigătorilor de către E.S. doamna Ulla Krauss-Nussbaumer, Ambasadorul Republicii Austria în România, alături de oficialii prezenți.

Dorim să mulțumim tuturor celor prezenți la eveniment, concurenților, părinților, instructorilor și personalului implicat în organizare, pentru respectarea tuturor regulilor de desfășurare a competiției.

Mulțumiri speciale sunt adresate Domeniului Schiabil Păltiniș Arena, echipei de arbitri, reprezentanților presei, precum și instituțiilor implicate în organizare și siguranță: Asociația Arbitrilor de Schi Sibiu, Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu și Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu.

Clasamentul complet al competiției, precum și fotografiile de la eveniment, pot fi consultate pe site-ul www.cupadeski.ro, precum și pe pagina de Facebook a evenimentului.

Competiția a fost susținută de sponsorii: Liqui Moly si Karcher prin Limorom, Suzuki și KGM (Ssangyong) prin Autohaus Huber, Domeniul Schiabil Păltiniș Arena, Asirom, Wienerberger, Selgros Cash & Carry, Greiner Packaging, Julius Meinl și de partenerii media: TVR1 – Emisiunea in limba germana Akzente, Hermannstadter Zeitung și Allgemeine Deutsche Zeitung, alături de alți parteneri care au susținut constant acest eveniment.

Consulatul Republicii Austria la Sibiu mulțumește tuturor concurenților, părinților, instructorilor și partenerilor implicați și îi invită cu drag la următoarele ediții ale Cupei de Ski a Consulatului Austriei la Sibiu.