exod de la fc hermannstadt la tg. mureș: asa a prezentat încă doi sibieni

Echipa de Liga 2, ASA Târgu Mureș i-a prezentat duminică oficial pe Florin Bejan și Alexandru Oroian, jucători transferați de la FC Hermannstadt.

Doi jucători care nu au mai intrat în calculele antrenorului Dorinel Munteanu, Alex Oroian și Florin Bejan au fost cedați la Tg. Mureș, unde se vor bate la promovare. Tot la mureșeni a ajuns la finalul anului trecut și Ciprian Biceanu. Cei trei foști jucători ai Sibiului sunt deja în cantonament în Antalya cu noua lor echipă.

Dacă ASA va ocupa la final locurile 3-4, este foarte probabil să joace ”baraj” de promovare chiar cu FC Hermannstadt, asta dacă sibienii vor reuși să se claseze pe locurile 13 sau 14.

”Clubul nostru își întărește lotul cu doi jucători de la FC Hermannstadt. Este vorba despre fundașii Alexandru Oroian (25 de ani) și Florin Bejan (34 de ani).

Alexandru Oroian sosește sub formă de împrumut, cu posibilitatea unui transfer definitiv în vară, și are în palmares puțin peste 100 de meciuri disputate în prima ligă.

Experimentatul Florin Bejan devine jucătorul nostru definitiv, având aproape 300 de partide în Superliga României, cele mai multe pentru FC Hermannstadt, Farul Constanța și Astra Giurgiu, dar și o scurtă experiență internațională la Cracovia, în Polonia.

Le urăm bun venit la ASA Târgu Mureș și mult succes în tricoul roș-albastru!” este postarea oficială a clubului mureșan.

FC Hermannstadt nu a anunțat încă plecarea celor doi jucători la Tg Mureș, dar nici pe a lui Nana Antwi la Beitar Ierusalim.