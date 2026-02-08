mama adrianei, despre acuzațiile potrivit cărora fiica ei și-ar fi ajutat prietena să își omoare mama: „sunt absurde” / video

Mama Adrianei, fosta iubită a lui Kreiner și persoană menționată în dosarul în care tânăra este suspectată că și-ar fi ajutat o prietenă să își ucidă mama, respinge ferm acuzațiile aduse fiicei sale. Femeia susține că anchetatorii au făcut deja descinderi la domiciliul său, însă nu au ridicat nicio probă.

Mama Adrianei susține că fiica ei este nevinovată și că niciodată nu ar fi putut face faptele pentru care este acum arestată pentru 30 de zile. (DETALII AICI)

„S-au uitat prin casă, n-au luat probe. Ce putea să ia? Nu înțeleg de ce se leagă așa, ca musca de lanț, de ea și de mine acum”, a declarat aceasta.

Întrebată dacă fiica sa ar fi fost capabilă de faptele care i se impută, mama Adrianei a reacționat vehement: „Vedeți-vă de treabă. Ea e sub tratament. După crima care a fost la ea în casă, abia se ține în picioare. Acuzațiile sunt efectiv absurde”, a spus aceasta.

Femeia sugerează că în spatele acuzațiilor ar exista interese ascunse și susține că adevărul va ieși la iveală. „Un interes trebuie să fie. Se va descoperi cine le manipulează și de ce”, a mai spus ea, precizând că are „așa și așa” încredere în justiție, dar că probele vor clarifica situația.

Mama Adrianei a declarat că nu a reușit să vorbească recent cu fiica sa, din cauza stării psihice fragile în care aceasta se află după tragediile prin care a trecut. „Ce poate să spună? Cine o cunoaște știe că nu e capabilă de așa ceva”, a insistat ea.

Reamintim că sâmbătă, Adriana Viliginschi a fost arestată preventiv, sâmbătă, pentru 30 de zile. Femeia a fost ridicată de mascați în dimineața zilei de vineri din casa de pe strada Moldoveanu din Sibiu, unde a fost omorât concubinul ei, omul de afaceri Adrian Kreiner. Oamenii legii au descoperit că aceasta a ajutat-o pe Amiana Păștina să își omoare mama.

