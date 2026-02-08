nana antwi a fost vândut de fcsb în israel. sibiul rămâne fără "rachetă"

FC Hermannstadt a rămas fără Nana Antwi, după ce fundașul dreapta a fost vândut de FCSB în Israel, la Beitar Ierusalim.

După un an și jumătate la Sibiu din postura de jucător împrumutat, Nana Antwi a fost cedat de FCSB în Israel, la Beitar Ierusalim. FCSB va încasa 240.000 euro, iar Sibiul nu se alege cu nimic, deoarece ghanezul era împrumutat.

Foto: FC Hermannstadt

Mutarea lui Antwi în Israel urmează să fie oficializată orele următoare. „Dumnezeu e cel mai mare”, a scris apărătorul dreapta, în dreptul unui videoclip cu cele mai frumoase faze reușite de el în Superliga României și nu numai.

Antwi a jucat de 20 de ori pentru Hermannstadt în acest sezon, dar a lipsit în meciurile din acest an din cazua unor probleme medicale. În total, are 51 de jocuri pentru sibieni.

FC Hermannstadt rămâne pe acest post cu Tibi Căpușă și underul Luca Stancu.