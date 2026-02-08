patinatorii sibieni au făcut furori la campionatul de juniori: record național pentru anastasia băcilă

Sportivii de la C.S.Ș – C.S. Societatea de Patinaj Sibiu au făcut senzație la Campionatul Național de Juniori desfășurat în perioada 5-7 februarie la Inzell, Germania.

Sibiul a dominat Campionatele Naționale de Patinaj Viteză de la Max Aicher Arena, adunând o salbă de medalii pe cea mai rapidă gheață din Europa.

Titlularile și recordurile naționale obținute de elevii profesoarei Cristina Andrei au confirmat că Sibiul este un pol de exelență în patinajul viteză românesc, chiar dacă județul nu are niciun patinoar.

Așa cum am anticipat, Anastasia Băcilă (15 ani) a făcut furori la juniori C, unde a ieșit campionaă națională, spulberând și recordul. Timpul său a clasat-o a doua în topul senioarelor, o performanță foarte rară la acest nivel.

La juniori B, Alexandru Mereuță este campion național, după ce a obținut două locuri 1 și două locuri 2.

Petru Harabală a dominat la juniori C masculin, devenind campion național după ce a câștigat toate probele.

La juniori D, Mario Barbu a fost campio național, fiind primul clasat în toate probele.

Rezultate oficiale – Juniori C Feminin

ANASTASIA BĂCILĂ

• 500 m – locul 1 | 40.56 s – Record Național

• 1000 m – locul 1 | 1:21.35 – Record Național

• 1500 m – locul 1 | 2:07.26 – Record Național

• Poliatlon (general) – locul 1 – Record Național

JUNIORI A – FEMININ

BAGHIU ANNA ELISA

• 500 m – locul 3

• 1000 m – locul 4

• 1500 m – locul 2

• 3000 m – locul 3

• Clasament general – locul 3

JUNIORI B – MASCULIN

MEREUȚĂ ALEXANDRU

• 500 m – locul 2

• 1500 m – locul 2

• 1000 m – locul 1

• 3000 m – locul 1

• Clasament general – Campion Național

JUNIORI C – FEMININ

BUTIU RUXANDRA (prima participare la Campionat Național)

• Clasament general – locul 5

STANCIU MARIA HĂDAȘA (prima participare la Campionat Național)

• Clasament general – locul 7

JUNIORI C – MASCULIN |

HARABALĂ PETRU

• 500 m – locul 1 | 42.27 s (PB)

• 1000 m – locul 1 | 1:25.43 (PB)

• 1500 m – locul 1 | 2:12.39 (PB)

• Clasament general – Campion Național

MEREUȚĂ DAVID

• 500 m – locul 2

• 1000 m – locul 3

• 1500 m – locul 3

• Clasament general – locul 3

JUNIORI D – MASCULIN

BARBU MARIO

• 500 m – locul 1 | 43.80 s (PB)

• 1000 m – locul 1 | 1:28.68 (PB)

• Clasament general – Campion Național

JUNIORI E – FEMININ

BANDALEA LORENA

• Clasament general – locul 6