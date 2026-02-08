scor de nba la sibiu. csu a marcat 110 puncte cu ploieștiul / video

CSU Sibiu a a dat recital duminică în Sala Transivania, câștigând detașat, 110-76 cu CSM Ploiești.
La sibieni a absentat Adamovic, care rămâne indisponibil după o accidentare musculară.
CSU a fost în control din startul partidei cu CSM Ploiești și a condus cu 31-21 după primul sfert.
Sibienii au domnat clar și al doilea sfert, pe care și l-au adjudecat cu 26-13. Astfel, echipalui Dan Fleșeriu conducea la pauza mare cu 57-34.
CSU nu a slăbit ritmul nici în sfertul al treilea, pe care și l-a adjudecat tot detașat, cu 29-15.
Prahovenii și-au adjudecat doar ultimul sfert, cu 27-24. CSU a obținut o victorie reconfortantă, 110-76.
Cu un bilanț de 10-10, CSU urcă pe locul 7 în sezonul regular și rămâne în cursa pentru un loc de play-off.
CSU SIBIU: Stone 25, King 18, Smith 15, Blidaru 14, Randolph Jr. 10, Zetos 8, Drăgan 7, Fîntînă 5, Roschnafsky 4, Pratt 2, Mitrache 2.
