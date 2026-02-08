temperaturi scăzute la sibiu. se anunță și zăpadă la începutul săptămânii

ANM a emis, duminică, o informare meteo în care anunță ninsori, 15 cm de zăpadă, ger și polei. Începând de luni se anunță ninsori la Sibiu și în restul zonei Transilvaniei.

Începând de duminică ora 10:00, până marți, ora 20:00, va ninge, va fi polei, vântul va avea intensificări, iar vremea se va răci, potrivit Mediafax.

Temporar vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, pe parcursul zilei de duminică și în noaptea de duminică spre luni în Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei. Începând cu seara zilei de luni și până marți seara, fenomenul se mută spre Oltenia, Banat și Transilvania, precum și spre zonele de munte.

Pe arii restrânse se vor acumula cantități de apă de 5…10 l/mp. În zona montană și în sud-vestul României cantitățile ajung la 15 l/mp.

Se va depune strat de zăpadă cu grosimi de 5…10 cm, iar la munte, în general de 15 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

În sud-vestul, sudul și estul țării, local vântul va avea intensificări cu vitezeîn general de 45…50 km/h. În Munții Banatului și la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși 80…90 km/h, temporar viscolind ninsoarea.

Vremea va deveni deosebit de rece în regiunile extracarpatice. Va fi geroasă în noaptea de luni spre marți (9/10 februarie) în Moldova și estul Transilvaniei. Aici, temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade. Cele minime se vor situa în general între -15 și -5 grade.

În București, duminică, valorile termice se vor situa peste normele perioadei. Cerul va fi mai mult noros. Pe parcursul nopții trecător va ploua slab. Spre sfârșitul intervalului vor fi posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului (rafale de 40…45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 6…8 grade, iar cea minimă de -1…0 grade.

Luni, vremea se va răci semnificativ față de zilele anterioare. Cerul va fi mai mult noros și trecător în prima parte a zilei va ninge slab. Vântul va avea temporar intensificări cu rafale în general de 40…45 km/h.

Temperatura maximă va fi de -1…0 grade, iar cea minimă de -6…-4 grade.

Marți, cerul va fi mai mult noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade.