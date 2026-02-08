thriller pentru măgura cisnădie la oradea: egal dramatic după un meci palpitant

Măgura Cisnădie a remizat duminică, 24-24 la Oradea, cu CSU, în penultima etapă din Seria C a Diviziei A de handbal feminin.

Echipa lui Alexandru Weber era favorită în disputa de la Oradea, dar jocul cu CSU a fost unul foarte echilibrat și decis în ultimele secunde.

Sibiencele au condus în prima repriză, cu 1-0, 4-3 și 10-9, dar la pauză tabela arăta egalitate, 11-11.

Măgura a avut câteva minute bune în startul reprizei secunde, când s-a desprins la 17-13 în minutul 37. CSU a revenit rapid și a întors scorul, 19-18 în minutul 49. Din nou Cisnădia a fost în control, 22-20 în minutul 52.

CSU a condus cu 24-23, dar Bujor a adus un punct pentru Cisnădie, marcând pentru 24-24 la ultimul atac al oaspetelor.

Măgura a coborât pe locul 4, cu o etapă înaintea finalului primei faze a Diviziei A, cu 18 puncte din 13 etape. În ultima etapă, Cisnădia are meci facil joi, 12 februarie, acasă, cu CNOPT Bistrița. Tot ultima etapă programează meciul Gloria Bistrița 2 – CSU Cluj Napoca, astfel că Măgura va termina probabil seria pe locul 3.

Regulamentul Federației prevede că dacă un ”satelit” au unei echipe de Liga Națională (cum este cazul Gloriei Bistrița 2) termină pe primele trei locuri, clasamentul este refăcut fără punctele acumultate de către echipele fără drept de promovare. Astfel, Măgura va fi și în acest caz pe locurile 2-3 și va merge în play-off.

Primele două clasate din cele trei serii merg în play-off, ca și cele mai bune două locuri 3. Departajarea dintre locurile 3 se va face doar în baza punctelor ocupate cu primele două clasate, iar Măgura stă bine, având 3 puncte din jocurile cu CSU Cluj, astfel că nu are periclitată prezența în play-off.

MĂGURA: Dumitriu, Tunariu – Tâmplaru 6, Bujor 6, An. Dina 4, Poplăcean 3, Macovei 1, Tomescu 1, Onofrei 1.